Захарова назвала неуместной критику военных учений РФ на Курилах

Захарова назвала неуместным протест Японии против проведения российских учений в районе Курильских островов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытки Токио протестовать по поводу российских военных учений в районе Курильских островов являются неуместными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания замгенсекретаря Кабинета министров Японии Исодзаки в ходе пресс-конференции 28 июля. Комментарий размещен в пятницу 29 июля на официальном сайте МИД.

Захарова заявила, что попытки протестовать в связи с деятельностью России на своей собственной земле неуместны, а требования Японии исключить Южные Курилы из зоны проведения российских военных учений вызывают недоумение. Дипломат напомнила, что Курильские острова являются «неотъемлемой частью территории Российской Федерации».

Напомним, после того, как Россия объявила о проведении учений в рамках командно-штабных учений «Восток» в районе Южных Курил, Япония выразила свой протест этому. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки заявил, что его страна требует от РФ отказаться от планов.