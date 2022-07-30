Минюст включил в список СМИ-иноагентов Алешковского*, Быкова* и Альбац* Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова*, журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*, следует в пятницу из информации на сайте ведомства.

В реестре говорится, что Быков*, Алешковский* и Альбац* были внесены в список 29 июля.

Ранее Минюст России внес в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина*, блогера Веронику Белоцерковскую* и актрису Татьяну Лазареву*. Минюст также внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Апрельские тезисы"*. Эта организация была учреждена лицом, внесенным ранее в реестр.

Также ранее ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов журналистов Пивоварова* и Кашина*. В реестр также попали художница Юлия Цветкова*, журналист Михаил Соколов*, активистка Ирина Данилович* и политолог Николай Петров*.

* - признаны в РФ иностранными агентами