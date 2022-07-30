Япония сообщила США о планах сохранить долю в «Сахалине-2»

Японские власти сообщили Соединенным Штатам о планах сохранить долю в «Сахалине-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД и министерств экономики Японии и Соединенных Штатов Америки провели переговоры. Токио уведомил Вашингтон о планах сохранить долю в «Сахалине-2».

- Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию, — рассказал министр экономики Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

Он добавил, что Токио призывают выйти из проекта. Однако выход японских компаний из «Сахалина-2» лишь увеличит доходы России, отметил Хагиуда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО. Согласно тексту указа иностранные участники проекта имеют шанс получить в новом операторе проекта доли, аналогичные их участию в «Сахалине – 2». Если же это не сложится, то их доли будут проданы новым участникам проекта, а вырученные средства от продажи будут зачислены на специальные счета акционеров нынешнего проекта.