В российских школах появится новый формат классных часов

В школах России появится новый формат классных часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что в школах страны появится новый формат классных часов. Формат будет введен с 5 сентября 2022 года.

- Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием «Разговоры о важном» проводить, — цитирует Новикова ТАСС.

По его словам, классные часы могут быть в формате обсуждения просмотренного фильма, квиза, методического материала в форме урока или общения с экспертом.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября текущего года в начальных классах российских школ начнется историческое просвещение. Кроме того, с начала нового учебного года появятся киноуроки по историческим темам. Кравцов допустил, что учебники по истории в российских школах могут обновить уже до конца текущего года, поскольку в них собираются добавить новейшие события. Также с 1 сентября в российских школах введут обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага, а в начале учебной недели будут проходить уроки «Разговоры о важном», которые будут проводиться во всем учебном заведении в рамках часов, предусмотренных на внеурочную деятельность.