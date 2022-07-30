Тимати заявил о покупке всех активов Starbucks в России

Тимати купил российские активы сети кофеен Starbucks. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Певец и бизнесмен Тимати предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и логотипа сети кофеен Starbucks. Тимати в субботу 30 июля сообщил в социальных сетях о том, что приобрел все российские активы этой американской сети.

Певец уточнил, что первые точки откроются уже в августе.

Напомним, в марте 2022 года Starbucks объявила, что приостанавливает деятельность в России и окажет поддержку почти 2000 партнерам в России, которые зависят от Starbucks.

В мае компания Starbucks решила уйти из России. Российским сотрудникам сети пообещали помочь с трудоустройством.

Позднее появилась информация о том, что совладельцами кофеен Starbucks в России станут Тимати и ресторатор Пинский.

Напомним, первая кофейня Starbucks открылась в Москве 15 лет назад – в 2007 году. Американцы зашли в Россию с солидным капиталом: они сразу арендовали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на мощную рекламную компанию.