Саакашвили уходит из политики и будет следить за здоровьем

Михаил Саакашвили уходит из политики и будет заниматься своим здоровьем. Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из политики. Об этом в субботу 30 июля заявил адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани.

Гелбахиани уточнил, что Саакашвили намерен также покинуть созданную им партию «Единое национальное движение», которая является самой крупной в Грузии на сегодняшний день.

«Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», - цитирует Гелбахиани РИА Новости.

Адвокат заявил, что Михаила Саакашвили больше не интересуется политикой и его уход из этой сферы является «вопросом жизни и смерти».

В июне 2022 года находящийся в заключении Саакашвили заявил, что он разработал целый план реформирования Грузии.

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