Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 июля 2022 23:20

«Прямой эфир» с Андреем Малаховым заменят на другую программу

Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь
Авторы (2):
Ирина ВИКТОРОВА
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
«Прямой эфир» с Андреем Малаховым заменят на другую программу

«Прямой эфир» с Андреем Малаховым заменят на другую программу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу. Как рассказали сайту KP.ru коллеги телеведущего, в настоящее время ведутся съемки нового шоу, уже снято несколько выпусков. Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.

"Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени", - рассказали собеседники "Комсомольской правды".

Кстати, в новом телесезоне ожидается возвращение на экраны программ, которые последние несколько месяцев находились в отпуске. Традиционно с сентября у телевизионщиков начинается новый сезон. В этот раз осенью в эфир вернутся не все передачи на главных каналах. В то время как на развлекательных каналах перемен в вещании не было. Подробнее о судьбе самых обсуждаемых в социальных сетях телепроектов читайте в материале сайта KP.ru