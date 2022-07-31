«Прямой эфир» с Андреем Малаховым заменят на другую программу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1» заменят на другую программу. Как рассказали сайту KP.ru коллеги телеведущего, в настоящее время ведутся съемки нового шоу, уже снято несколько выпусков. Известно, что герои проекта продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.

"Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени", - рассказали собеседники "Комсомольской правды".

Кстати, в новом телесезоне ожидается возвращение на экраны программ, которые последние несколько месяцев находились в отпуске. Традиционно с сентября у телевизионщиков начинается новый сезон. В этот раз осенью в эфир вернутся не все передачи на главных каналах. В то время как на развлекательных каналах перемен в вещании не было. Подробнее о судьбе самых обсуждаемых в социальных сетях телепроектов читайте в материале сайта KP.ru