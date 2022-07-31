Путин прибыл в Кронштадт на военно-морской парад

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье, 31 июля, в Кронштадт для участия в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России.

В этом году Военно-морской флот России отмечает свою 326-ю годовщину. Как сообщал ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов, что в этот раз в параде по случаю праздника примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна, а в параде на Кронштадтском рейде можно будет увидеть подводные лодки «Северодвинск», «Магадан» и «Вепрь». Кроме того, есть и нововведения, среди которых женский экипаж и большое количество парусников. Завершится парад ВМФ РФ торжественным прохождением парадных расчетов.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, кроме приема парада и торжественной речи глава государства по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в Финском заливе.