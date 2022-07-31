Задержаны наводчики, передававшие украинской армии данные для удара по Брилевке под Херсоном Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 31 июля, заявил, что в Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара Вооруженных сил Украины по селу Брилевка, уточнив, что все задержанные из местных жителей.

«Задержаны три человека, причастных к наводке удара по селу Брилевку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Все задержанные из местных жителей», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации региона.

Украинские войска нанесли удар по селу Брилевка в Херсонской области в минувшую пятницу, 29 июля. Под ударом попал жилой дом. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в результате атаки пострадали мирные жители. В тот же день украинские боевики нанесли серию ударов по Херсонской области в сторону района, где расположена Каховская гидроэлектростанция.