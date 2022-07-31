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Политика31 июля 2022 7:34

Задержаны наводчики, передававшие украинской армии данные для удара по Брилевке под Херсоном

Все задержанные из местных жителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Задержаны наводчики, передававшие украинской армии данные для удара по Брилевке под Херсоном

Задержаны наводчики, передававшие украинской армии данные для удара по Брилевке под Херсоном

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 31 июля, заявил, что в Херсонской области задержали трех человек, причастных к наводке удара Вооруженных сил Украины по селу Брилевка, уточнив, что все задержанные из местных жителей.

«Задержаны три человека, причастных к наводке удара по селу Брилевку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Все задержанные из местных жителей», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации региона.

Украинские войска нанесли удар по селу Брилевка в Херсонской области в минувшую пятницу, 29 июля. Под ударом попал жилой дом. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, в результате атаки пострадали мирные жители. В тот же день украинские боевики нанесли серию ударов по Херсонской области в сторону района, где расположена Каховская гидроэлектростанция.