Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в воскресенье, 31 июля, напомнил о законах, которые вступают в силу в августе этого года. Список новых законов опубликовали в Telegram-канале Госдумы.

Первым делом Володин отметил, что «работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий», уточнив, что это делается ежегодно, а размер повышения индивидуален и определяется из суммы страховых взносов, которые были в прошлом году уплачены работодателем.

Вступят в силу поправки в закон «Об оружии», которые будут уточнять условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Кроме того, запретят коллекционирование оружия при отсутствии прав на его приобретение.

Кроме того, расширяются возможности «Госуслуги», и с 1 августа этого года встать на учет в качестве самозанятого можно будет и через этот портал. Такая возможность будет распространяться также на граждан стран Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны», - сообщил также спикер Госдумы РФ.