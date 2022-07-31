Путин поздравил военнослужащих и россиян с Днем ВМФ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где принимает главный военно-морской парад в воскресенье, 31 июля. Российский лидер поздравил военнослужащих и россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию парада.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем ВМФ, с праздником, который любит и чтит народ России», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что парады боевых кораблей принимают основные базы нашего флота. «Здесь, в акватории древней Невы и Кронштадта проходит главный морской парад», - заявил он, добавив, что «Петр Первый навечно связал историю флота с историей государства российского».

Как писал сайт kp.ru, в 2022 году в параде, который состоится по случаю Дня Военно-морского флота, примут участие боле 40 боевых кораблей, а в небо поднимутся 42 воздушных судна. Кроме того, в параде примут участие свыше 3,5 тысячи военнослужащих.