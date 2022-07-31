Россия будет твердо обеспечивать свою защиту всеми средствами, заявил Путин Фото: пресс-служба Кремля

Россия будет твердо обеспечивать свою защиту всеми средствами, что обозначено в Морской доктрине страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Утверждена новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно-важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал глава государства, принимая главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота РФ.

По словам президента, российский флот способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России. ВМФ успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, добавил российский лидер.