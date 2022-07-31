Cанкции против России назвали самоубийством Европы

Санкции против России назвали самоубийством Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные ограничения в отношении России «ведут к самоубийству» Европейского союза. Такое мнение высказал Daily Express.

Как считает лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, слова которого приводятся в публикации, «санкционную войну» необходимо остановить, в противном случае «европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории».

Галлуа напоминает, что инфляция подскочила до 8,9%, а европейская валюта «впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару». По его словам, рецессия в странах еврозоны стала очевидной, а вред Европейскому союзу наносят антироссийские санкции.

Лидер движения также обращает внимание на то, что некоторые европейские страны, среди которых Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа, а Франция также может пострадать, поскольку Россия была ее важным поставщиком нефти.

«Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования», - отметил он.