Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России прошел в Тартусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России прошел сегодня, 31 июля, в мероприятии участвовали 13 кораблей и судов. Об этом сообщили в российском минобороны.

"В этом году в параде впервые участвовали боевые корабли сразу трех флотов ВМФ России - Черноморского, Тихоокеанского и Северного. В целом, в праздничных мероприятиях было задействовано 13 кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России”, - уточнили в минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в параде участвовали ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал Григорович", фрегат "Адмирал флота Касатонов"и другие судна.

Программу военно-спортивного праздника завершило прохождение катеров "Раптор" и пролет вертолетов Ми-8, несших на борту государственные флаги России, Сирии и военно-морской Андреевский флаг. Также для жителей на набережной была организована выставка военной техники, показательные выступления морских пехотинцев и концерт творческих коллективов.

Ранее KP.RU писал о традициях празднования Дня Военно-Морского Флота России. Отмечалось, что постоянной даты у Дня ВМФ нет. Зато есть фиксированный день недели: военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В 2022 году торжество выпало на 31 июля.