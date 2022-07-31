“Роскосмос" опубликовал сделанное из космоса фото военно-морского парада в честь дня ВМФ, фото: Телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала сделанное из космоса фото военно-морского парада в честь дня ВМФ России. Уникальный кадр был сделан при помощи российского спутника "Канопус-В".

"День ВМФ – из космоса! Парад в Балтийске", - говорится в подписи к кадру.

Главный военно-морской парад в этом году был посвящен 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Он прошел в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах 31 июля 2022 года. Парад принимал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России прошел в Тартусе. Как рассказали в минобороны РФ, в 2022-м году в параде впервые участвовали боевые корабли сразу трех флотов ВМФ России - Черноморского, Тихоокеанского и Северного. В целом, в праздничных мероприятиях было задействовано 13 кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России