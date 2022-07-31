Власти Косово с 1 августа 2022 года введут запрет на въезд с сербскими документами

Александр Вучич Фото: REUTERS

Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа 2022 года применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию машин с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщили в кабинете "премьера" Альбина Курти.

“Завтра, 1 августа 2022 года, вступает в действие решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной – прим. ред.) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских госсимволов и обозначений для автомобилей, въезжающих на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года", - цитирует Радио и телевидение Косово кабинет "главы правительства".

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в обращении к населению сегодня, 31 июля, заявил, что, по его данным, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа 2022 года начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации машин на номера "республики Косово". Вучич призывал косовоалбанских властей к соблюдению мира и заявил, что в случае агрессивных действий в отношении сербов в Косово "Сербия победит".

Ранее Вучич обвинил премьер-министра Косово в уничтожении Брюссельских соглашений. Он считает, что "Курти решил напасть на сербов".