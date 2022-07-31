Экс-глава МИД Австрии предупредила о закате Европы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейским странам грозит закат из-за невежества их политиков, государства Европы стали более слабыми игроками на мировой арене, считает бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе», – заявила она в интервью Asia Times.

Кнайсль задалась вопросом, стоит ли Европе относиться к России как к врагу, склоняя ее на сторону Китая. По мнению экс-главы МИД Австрии, жители европейских стран все чаще разочаровываются и впадают в отчаяние, а это может привести к массовым беспорядкам и антиправительственным выступлениям. Она заявила, что кризис в Евросоюзе стал следствием неэффективного внутреннего управления.