Американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал, куда на самом деле уходят направленные Украине деньги

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что направленные Украине деньги оседают у Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Денежные средства, направленные Соединенными Штатами Украине в качестве помощи на самом деле оседают в Министерстве обороны Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, на возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину. Как отметил полковник, эта схема является «замкнутым кругом» и «жульничеством».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 175 миллиона долларов. Пакет будет включать четыре РСЗО HIMARS и 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Также туда войдет противотанковое вооружение и автотехника.