Анатолий Чубайс попал в реанимацию, состояние нестабильное

Анатолий Чубайс попал в реанимацию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в реанимацию, сообщила блогер Ксения Собчак.

Чубайс в реанимации. Состояние нестабильное. Стало плохо – внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее Чубайс покинул Россию на частном самолете. Через Турцию, где оннаходился какое-то время, он вылетел в Европу и в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность.

В марте в соцсетях появился снимок Анатолия Чубайса, на котором он, надвинув бейсболку, снимает деньги в одном из банкоматов Стамбула. Но мало кто сомневался, что бывший спецпредставитель президента задержится в Турции надолго.