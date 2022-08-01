Fox News: Трамп не разделяет идею произвести с Россией обмен Бута на Грайнер Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает "очень удачной" идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщает Fox News.

- Она (Грайнер) знала, что туда (в Россию) не стоит ездить нагруженной наркотиками ... она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли? - сказал Трамп.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что американские власти предложили России обменяться заключенными. Так, американская сторона оказалась согласна выдать РФ предпринимателя Виктора Бута. Вместо него Штаты хотят, чтобы РФ согласилась выдать им баскетболистку Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.

Бриттни Грайнер, профессиональная американская баскетболистка, была задержана в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В ее вещах обнаружились электронные сигареты с наркотической жидкостью (производной каннабиса).