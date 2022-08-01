Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС Фото: Александр КОЦ

Алжир выражает готовность присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун.

- У Алжира есть практические все необходимые условия для вступления в БРИКС. Мы заинтересованы в присоединении к этой организации, - цитирует слова главы государства канал Al Mayadeen.

Кстати, пока в экономическое объединение БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может появиться новая резервная валюта для стран БРИКС. Он добавил, что современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Медведев также считает, что переход на новые способы расчетов в торговле станет для членов альянса БРИКС лучшей защитой от "протухающего евро"