Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 августа 2022 0:10

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Он считает, что у страны есть почти все необходимые условия для вступления в организацию
София ГОНЧАРОВА
Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Фото: Александр КОЦ

Алжир выражает готовность присоединиться к БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун.

- У Алжира есть практические все необходимые условия для вступления в БРИКС. Мы заинтересованы в присоединении к этой организации, - цитирует слова главы государства канал Al Mayadeen.

Кстати, пока в экономическое объединение БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может появиться новая резервная валюта для стран БРИКС. Он добавил, что современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Медведев также считает, что переход на новые способы расчетов в торговле станет для членов альянса БРИКС лучшей защитой от "протухающего евро"