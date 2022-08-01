Затулин: Запад пытается давить на Сербию, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал накаливание отношений между Сербией и Косово.

По его мнению, так Запад пытается давить на Сербию, чтобы власти страны присоединились к антироссийским санкциям.

- Безусловно президент (Сербии Александар) Вучич на протяжении всей своей политической карьеры пытался вести свою политику таким образом, чтобы все, что осталось у Сербии не подверглось риску, - пояснил Затулин.

Все дело в том, что Сербия территориально расположена прямо в середине Европы - между странами НАТО.

- Не будучи членом ЕС, Вучич и его коллеги пытались выстроить такой непротиворечивый внутренний курс при котором сохранять отношение с Россией, без которой они не могут, и при этом продвигаться на Запад. Сегодняшние события, конечно, являются испытанием для Вучича, поскольку ему следует определяться, - отметил спикер.

Также представитель Госдумы считает, что сербский лидер "хорошо понимает, на чьей стороне симпатии населения в Сербии".

- Он это знает, и это, конечно, многое определяет в его поведении. Но с другой стороны, мне также понятно, что Запад, используя географическое положение Сербии, оказывает многомерное давление на страну, чтобы она во-первых отказалась от своих национальных интересов, а во-вторых пошла на поводу, когда дело касается санкций в отношении России, - сказала политик.