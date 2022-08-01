Затулин считает, что Россия должна поддержать Сербию, если страна настроена бороться Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, стоит ли российской стороне поддерживать Сербию, учитывая обострение ситуации с Косово.

По словам спикера, Россия не может быть более сербской, чем сама Сербия, однако "если Сербия настроена бороться, то Россия ее в этом случае должна поддержать".

- Если же Сербия на это не настроена, и пытается найти какой то выход из положения иным способом, то в этом случае Россия должна сочувственно к этому относиться но и естественно, не может брать на себя больше, чем сама Сербия. ... в любом случае Россия должна поддержать Сербию, - рассказал Затулин в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, 31 июля на границе Косово и Сербии начала нарастать напряженность. По сообщениям местных СМИ, сейчас там слышны выстрелы, а в городах включили сирену. Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.