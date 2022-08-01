МИД России заявил, что НАТО негласно поддерживает вербовку иностранцев Украиной Фото: REUTERS

Директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел РФ Владимир Тарабрин заявил, что некоторые страны - члены Североатлантического альянса оказывают негласную поддержку вербовке иностранных граждан со стороны Киева для их дальнейшего участия в боевых действиях в Донбассе.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Тарабрин отметил, что в данный процесс вербовки включены не только неправительственные организации, но и дипломатические представительства Украины за границей, что противоречит международным соглашениям, в том числе, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Официальный представитель российского Министерства обороны РФ Игорь Конашенков тем временем заявил, что прибывших на Украину иностранных наемников нельзя считать комбатантами. Как он считает, «лучшее», что ждет таких наемников, - это «долгий срок в тюрьме».