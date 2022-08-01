В ЦБ ответили, стоит ли ждать появления 10-тысячной купюры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О появлении в России купюры номиналом в 10 тысяч рублей говорят уже много лет. Но появится ли она в обозримом будущем? Ответ на этот вопрос дал зампред ЦБ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение в стране.

В свое время бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский отмечал, что целесообразность введения такой банкноты возникнет только когда средний доход в стране достигнет 20 тыс. рублей. Сегодня он выше, но пока регулятор не анонсирует изменения.

Отвечая на этот вопрос, Сергей Белов акцентировал внимание, что выпуск новых банкнот напрямую связан с текущей экономической ситуации в стране.

- Мы рассматриваем и берем в расчет многие параметры: и наличный денежный оборот, и уровень заработной платы, и уровень инфляции, соотношение безналичных и наличных платежей. Сегодня мы не видим объективных причин для выпуска банкноты номиналом 10 тыс. рублей, - сказал он «Известиям».

Тем временем в ЦБ отметили, что в стране активизировались телефонные мошенники. Эксперты по инициативе регулятора заблокировали порядка 190 тысяч номеров мошенников за первое полугодие 2022 года, пишет ФАН.

ЦБ предположил, что к концу года в России возобновится выпуск бумажных купюр номиналом пять и 10 рублей. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в интервью «360» предположил, что такой шаг связан со снижением цен.