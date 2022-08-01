Кадыров обвинил НАТО в разжигании конфликта между Сербией и Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Североатлантический альянс виновен в разжигании конфликта между Сербией и непризнанным Косово.

«Западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, Сербия и Косово еще не успели «обговорить что-либо», как Североатлантический альянс «уже объявляет боевую готовность и подтягивает свои силы к границе».

Кадыров заявил, что в столкновении Сербии и Косово выгоду получит Европа. «Пока балканцы будут между собой воевать, весь Запад будет стоять сзади, изредка протестуя против ущемления прав», - отметил он, призвав жителей Сербии и Косова «убрать из уравнения» НАТО», а также подумать о своем будущем.

Напомним, с понедельника, 1 августа, правительство частично признанной республики Косово запускает процесс запрета на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косова своей.