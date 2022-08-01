Власти Сербии заявили об исключительных усилиях, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры Фото: pixabay.com

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Белград предпринял исключительные дипломатические усилия для того, чтобы убедить Приштину отложить на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который вызвал напряжение в крае и должен вступить в силу в понедельник, 1 августа.

Петкович заявил, что президент Сербии Александр Вучич накануне «сказал – мир», а «акция Приштины готовилась давно».

«Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир», - заявил глава канцелярии, отметив, что на данный момент находится в постоянном контакте с косовскими сербами.

Напомним, с понедельника, 1 августа, правительство непризнанной республики Косово запускает процесс запрета на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косова своей. Кроме того, запрет распространяется на въезд в регион с сербскими номерами.