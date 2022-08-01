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В мире1 августа 2022 7:44

Власти Сербии заявили об исключительных усилиях, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры

Белград заявил, что «акция Приштины» готовилась давно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Сербии заявили об исключительных усилиях, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры

Власти Сербии заявили об исключительных усилиях, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры

Фото: pixabay.com

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что Белград предпринял исключительные дипломатические усилия для того, чтобы убедить Приштину отложить на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который вызвал напряжение в крае и должен вступить в силу в понедельник, 1 августа.

Петкович заявил, что президент Сербии Александр Вучич накануне «сказал – мир», а «акция Приштины готовилась давно».

«Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир», - заявил глава канцелярии, отметив, что на данный момент находится в постоянном контакте с косовскими сербами.

Напомним, с понедельника, 1 августа, правительство непризнанной республики Косово запускает процесс запрета на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косова своей. Кроме того, запрет распространяется на въезд в регион с сербскими номерами.