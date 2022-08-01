Умер Вадим Бакатин, последний глава КГБ СССР

Вадим Бакатин в рабочем кабинете, октябрь 1991 г. Фото: Малышев Николай/ТАСС

Экс-глава КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни. Причины и обстоятельства его смерти пока не уточняются.

«Вадим Бакатин скончался», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, не уточняя подробностей.

Бакатин занимал пост главы КГБ с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Занимая эту должность, он с разрешения президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал американцам схему подслушивания нового здания посольства США в Москве.

До этого он с 1988 по 1990 год возглавлял МВД Советского Союза. В 1991 году Бакатин был соперником Бориса Ельцина на выбора президента РСФСР, однако по итогам голосования он занял последнее место, набрав лишь 3,42% голосов избирателей. В 1990-е и 2000-е годы Бакатин политической и общественной деятельностью не занимался, занимая различные должности в департаментах безопасности различных крупных бизнес-структур.