Посол Украины заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть иностранного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - приводит слова дипломата украинское издание «Лига.нет».

Украинский посол признал, что Москва взяла на себя все долги Советского Союза в обмен на то, что все его иностранное имущество отойдет России, отметив при этом, что Киев с этим согласился, однако документы так и не ратифицировал.

Напомним, в 1993 году Москва взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР в обмен на то, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от Советского Союза. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ погасила все долги, а Украина так и не выполнил свои обязательство по передаче активов.