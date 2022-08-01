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Политика1 августа 2022 8:10

Посол Украины заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

Дипломат признал, что Москва взяла на себя все долги Советского Союза
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол Украины заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

Посол Украины заявил, что Россия должна вернуть треть зарубежного имущества СССР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев требует от Москвы вернуть «хотя бы» треть иностранного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», - приводит слова дипломата украинское издание «Лига.нет».

Украинский посол признал, что Москва взяла на себя все долги Советского Союза в обмен на то, что все его иностранное имущество отойдет России, отметив при этом, что Киев с этим согласился, однако документы так и не ратифицировал.

Напомним, в 1993 году Москва взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР в обмен на то, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от Советского Союза. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ погасила все долги, а Украина так и не выполнил свои обязательство по передаче активов.