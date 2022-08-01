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Общество1 августа 2022 8:44

Самолет «Тель-Авив – Москва» подал сигнал бедствия

Борт подал сигнал ЧС, следуя над Каспийским морем
Мария ПАВЛОВА
Самолет "Тель-Авив - Москва" подал сигнал бедствия над морем.

Самолет "Тель-Авив - Москва" подал сигнал бедствия над морем.

Фото: Сергей ГАПОН

Самолет, следующий рейсом «Тель-Авив – Москва» подал сигнал бедствия в понедельник 1 августа. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил через два часа сорок минут после вылета самолета из Израиля. В это время борт летел над Каспийским морем.

Судя по виртуальной кате сайта Flightradar, отслеживающего передвижения авиарейсов, самолет, подавший сигнал бедствия, направляется в Баку. Возможно, пилоты намерены совершить посадку в бакинском аэропорту.

Напомним, три дня назад самолет компании UTair, вылетевший из Грозного в Москву, вернулся в аэропорт республики из-за неисправности на борту. Когда Boeing находился над Каспийским морем, включился индикатор давления в салоне, сигнализирующий о неисправности. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Грозного. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.

За ситуацией с самолетом «Грозный-Москва» следил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.