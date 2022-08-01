За первую половину 2022 года в Татарстане построили свыше 8,8 тысячи зданий

В Татарстане за первое полугодие построили почти 9 тысяч зданий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за первую половину 2022 года построили 8 828 жилых и нежилых зданий площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Это следует из информации Росстата, которая содержится в докладе управления о социально-экономическом положении страны.

Стоит отметить, что среди своих соседей в Приволжском федеральном округе (ПФО) Татарстан по данному показателю занимает лидерскую позицию, а на последнем месте в списке находится Мордовия – 875 возведенных объектов. Всего же за последние шесть месяцев в ПФО построили 46 244 жилых и нежилых зданий, сообщает Inkazan.

Что же касается именно жилых домов, то по последней информации Минстроя Татарстана, план по их возведению в республике уже выполнен более чем на 78% - сдано два миллиона квадратных метров.

Так, из 148 заявленных многоэтажек к концу прошлой отчетной недели было сдано 83. В свою очередь частных домов за первую половину 2022 года в Татарстане было построено 10 374 единиц, что составляет 87% от годового плана.