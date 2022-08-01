Граждане России не получили ни одной визы на Украину за июль 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что за месяц действия введенного Украиной визового режима с Россией 80 граждан РФ подали заявку на получение украинской визы, однако еще ни один из них не получил документ.

Напомним, Украина с 1 июля 2022 года ввела визовый режим с Россией. Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и других городах.

"В течение этого месяца (июль 2022 года - прим. ред.), по имеющейся у меня информации, примерно 80 граждан России подали информацию для получения визы, но ни один из них не получил еще визы и, собственно, пересечь границу при условии наличия визы никто из них не мог", - отметил Демченко в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.