Российские военные уничтожили две американские установки HIMARS в Харькове

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 53 украинских националистов и иностранных наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в понедельник, 1 августа, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» две пусковые установки американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«В результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказано в сообщении российского военного ведомства, где также заявили, что за сутки «уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников».

Кроме того, в министерстве заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Харькова нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Сообщается, что в результате удара было уничтожено до 200 националистов, а также семь единиц бронетехники.