Депутат Госдумы Морозов допустил возможность военного конфликта между Сербией и Косово с участием НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис в самопровозглашенной республике Косово выступает способом наказать Сербию, возможен военный конфликт с участием миротворцев НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Морозов.

"Косовский кризис - это способ наказать Сербию. Там возможен военный конфликт, к которому примкнут миротворцы НАТО", - сказал он. Депутат также добавил, что все государства, которые не поддержали позицию Соединенных Штатов в связи с событиями на Украине, вскоре получат "черную метку".

Кроме этого, морозов считает, что вопрос в том, готова ли Сербия публично запросить помощь у РФ.

Ранее Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Президент Сербии намерен выступить с экстренным обращением к нации.

Также ранее KP.RU писал, что власти Косово с 1 августа 2022 года введут запрет на въезд с сербскими документами. Об этом сообщил кабинет "премьера" Альбина Курти.