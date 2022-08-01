В Багдад введены войска на фоне протестов Фото: REUTERS

Вооруженные силы Ирака, а также подразделения федеральной полиции начали ввод своих подразделений в Багдад.

Как передает Regnum, сторонники одной из местных оппозиционных организаций захватили правительственные здания в иракской столице, сообщив о подготовке голосования по избранию премьером Ирака своего лидера Муктады ас-Садра.

Сообщается также о захвате здания парламента протестующими, которые выступают против выдвижения на пост премьера страны Мухаммеда ас-Судани, которого они назвали ставленником Ирана.

По данным иракского телеканала Sabereen news, военная техника уже находится около аэропорта Багдада, а также в районах города аль-Джардия и аль-Амель. Как сообщается, на данный момент идет оборудование блокпостов на подходе к американскому посольству в так называемой «зелёной зоне» Багдада.