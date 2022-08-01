Минобороны России сообщило, что военные из двух бригад ВСУ массово дезертируют

Из-за крупных потерь в двух бригадах ВС Украины, на харьковском и запорожском направлениях, происходит массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава, сообщили сегодня, 1 августа, в Минобороны России.

"Вследствие крупных безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на запорожском направлении фиксируется массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.