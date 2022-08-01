Волоколамское шоссе Москвы благоустроили на 70 процентов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается обновление улиц, вылетных магистралей и общественных пространств. *Один из проектов - Волоколамское шоссе*. Специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили трассу примерно на 70% от плана.

«Основная задача - превратить Волоколамское шоссе в «шоссе комфортной пересадки», - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, пешеходам станет проще дойти до автобусных остановок, пересесть с одного вида транспорта на другой. Даже просто искать нужную улицу по соседству будет удобнее, поскольку появится понятная и безопасная навигация.

«Работы затронут и прилегающие территории - парки «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки», площадь перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова», - уточнил заммэра.

КОНКРЕТНО

Сейчас на Волоколамском шоссе:

- завершается обустройство кабельной канализации, в неё уберут воздушные линии электропередачи;

- реконструируется водосточная сеть;

- временно для пешеходов открыты удобные проходы;

- обновляется покрытие проезжей части и тротуаров;

- началась установка современных остановочных павильонов, всего их будет 39.

Важно! Полностью перекрывать движение на магистрали не планируется.

ПЛАНЫ

По проекту во время благоустройства:

- дополнительно озеленят территорию возле остановок и вдоль шоссе, всего высадят более 80 деревьев и 1,2 тысячи кустарников, 222,5 тысячи квадратных метров газона;

- поставят несколько десятков новых скамеек, около 70 велопарковок и шесть точек проката велосипедов;

- подключат более 720 фонарей и уличных торшеров, 90 опор контрастного освещения на наземных пешеходных переходах.

Кроме того, в парках «Долина реки Химки» и «Берег реки Сходня» проложат удобные пешеходные маршруты, откроют зоны отдыха, детские и спортивные площадки. «Работы проводятся максимально бережно, с использованием природных и экологически безопасных материалов», - подчеркнул Бирюков.

А перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова появится комфортное общественное пространство не только для студентов, но и для местных жителей. Перед главным входом обустроят озелененные зоны для отдыха, выставок, а также парковку.