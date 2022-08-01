Наташа Королёва объяснила свой отъезд в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Наташа Королёва опровергла слухи о своей эмиграции в Соединенные Штаты, рассказав об истинных причинах своего отъезда в США. По ее словам, она просто решила повидаться со своей мамой, которой в силу возраста трудно отправиться в Россию.

«Конечно, я никуда не эмигрировала. Об этом не может идти даже и речи. Послушайте, я - артист международного масштаба, с 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно.», - приводит PROZVEZD слова артистки, уточнив, что в США у нее живут сестра, племянница и мама.

Королёва заявила, что сейчас у неё выдалось несколько свободных дней, которые она смогла использовать для того, чтобы повидаться со своими родственниками.

«Почему у нас сразу начинают придумывать какие-то скандалы, приплетать семейные разборки, измену родине?», - задалась вопросом певица.

По возвращении из Соединенных Штатов артистка собирается полететь в Махачкалу по приглашению президента Дагестана.