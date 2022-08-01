Президент Болгарии распустил парламент республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Болгарии Румен Радев распустил правительство республики, назначив служебный кабмин, а также объявил досрочные парламентские выборы.

В результате правительственного кризиса кабмин во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку еще в конце июня этого. Как передает телеканал БНТ, попытки сформировать новое правительство обернулись неудачей, и глава государства, согласно конституции, подписал указ о роспуске Народного собрания (парламента) во вторник, 2 августа, а досрочные выборы назначил на 2 октября 2022 года.

Еще одним указом президент Болгарии назначил служебное правительство, полномочия которого вступят в силу во вторник, 2 августа, а возглавит этот кабмин Гылыб Донев, которое ранее занимал должность министра труда в служебных правительствах.

В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы. Причиной становилась невозможность сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре прошлого года политики смогли создать правительственную коалицию.