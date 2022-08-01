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Здоровье1 августа 2022 12:16

Риск смерти от рака легкого выше в пять раз при выкуривании четырех сигарет ежедневно

От 70 до 90% случаев смерти от рака легкого связаны именно с курением, отметили в Минздраве РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Риск смерти от рака легкого выше в пять раз при выкуривании четырех сигарет ежедневно

Риск смерти от рака легкого выше в пять раз при выкуривании четырех сигарет ежедневно

Фото: Сергей ГАПОН

Вероятность смерти от рака легкого у людей, выкуривающих по четыре сигареты ежедневно выше в пять раз, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Риск смерти от рака легкого в 26 раз выше у людей, которые выкуривают от 15 до 24 сигарет в день, в 12 раз у тех, кто выкуривает 8-12 сигарет в день, и в 5 раз у тех, кто выкуривает 1-4 сигареты в день», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, существенное значение имеет продолжительность курения. Так, риск смерти от рака легкого у тех, кто начал на пять лет раньше, на 37% выше. Как отметил замглавы Минздрава РФ, от 70 до 90% случаев смерти от рака легкого связаны именно с курением.

В прошлом году, добавил Салагай, в России были зарегистрированы более 48,4 тысяч случаев рака легкого. Он подчеркнул, что рак легкого считается самым распространенным видом рака. Его трудно выявить на ранней стадии, так как болезнь долгое время может протекать бессимптомно, отметил замминистра.