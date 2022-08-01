Читатели "Гуаньча" назвали российскую ракету-убийцу "Циркон" мечтой многих стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского сайта "Гуаньча" пришли в восторг после заявления президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию.

По их мнению, ракета-убийца "Циркон" является мечтой многих государств

"Российская гиперзвуковая крылатая ракета палубного базирования "Циркон" очень крутая!.. Ее будут использовать против мощных авианосных боевых групп противника! США, берегитесь", - отметил один из читателей.

"Я посмотрел парад российского флота на Неве. Русские восхитительны", - отметил читатель под ником guan_16306327802804.

"Россия движется в правильном направлении", - резюмировали читатели издания.

Напомним, 31 июля 2022 года в 11 утра в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад, в честь 326-й годовщины создания Военно-морского флота России.

Президент РФ Владимир Путин лично посетил торжественную церемонию и выступил с речью. Он заявил, что РФ готова обеспечивать защиту своих морских границ всеми средствами, а ее военно-морской флот ответит на любое нарушение суверенитета и свобод государства.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.