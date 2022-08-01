Немецкий политик предложил получать газ из банановой кожуры, чтобы снизить зависимость от топлива из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для сокращения зависимости Германии от российского топлива призвал сегодня, 1 августа, замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.

"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина", - заявил Бауман (партия Зеленых) агентству dpa.

Политик выступил за ввод такой должности, как "мусорный детектив", чтобы можно было "заглянуть людям в мусорное ведро". В большей степени, это касается многоквартирных зданий "с небольшим социальным контролем", уточнил политик.

Как считает Бауман, органические отходы вносят "значительный вклад" в энергетический переход.

"В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - отметил он.

Ранее KP.RU писал, что Германия планирует вдвое сократить импорт газа из России к середине 2022 года.

Также ранее стало известно, что Германия собирается пережить зиму без газа, построив огромный термос для обогрева. Решение приняли на тот случай, если закончатся запасы российского газа.