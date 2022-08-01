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В мире1 августа 2022 13:14

Немецкий политик предложил получать газ из банановой кожуры, чтобы снизить зависимость от топлива из России

Также Андре Бауман предложил получать газ из других биологических отходов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Немецкий политик предложил получать газ из банановой кожуры, чтобы снизить зависимость от топлива из России

Немецкий политик предложил получать газ из банановой кожуры, чтобы снизить зависимость от топлива из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для сокращения зависимости Германии от российского топлива призвал сегодня, 1 августа, замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман.

"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина", - заявил Бауман (партия Зеленых) агентству dpa.

Политик выступил за ввод такой должности, как "мусорный детектив", чтобы можно было "заглянуть людям в мусорное ведро". В большей степени, это касается многоквартирных зданий "с небольшим социальным контролем", уточнил политик.

Как считает Бауман, органические отходы вносят "значительный вклад" в энергетический переход.

"В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото - остаточные отходы", - отметил он.

Ранее KP.RU писал, что Германия планирует вдвое сократить импорт газа из России к середине 2022 года.

Также ранее стало известно, что Германия собирается пережить зиму без газа, построив огромный термос для обогрева. Решение приняли на тот случай, если закончатся запасы российского газа.