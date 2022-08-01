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Общество1 августа 2022 13:57

Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

Законопроект о запрете усыновлять детей из России гражданами недружественных стран внесен в Госдуму
Мария ПАВЛОВА
Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять российских сирот и устанавливать опеку над ними.

Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять российских сирот и устанавливать опеку над ними.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гражданам стран, которые входят в перечень недружественных, могут запретить усыновлять российских детей-сирот и устанавливать опеку над ними. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу России представители различных партий, среди которых ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Законопроект размещен в электронной базе Госдумы в понедельник 1 августа, он доступен здесь.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается запретить усыновление и передачу под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации».

Согласно законопроекту, запрет может быть снят, если страна будет исключена из списка недружественных.

Напомним, правительство России утвердило список недружественных государств в марте 2022 года. Первоначально в нем было 22 государства. Сейчас в списке 49 стран.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли.