Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять российских сирот и устанавливать опеку над ними. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гражданам стран, которые входят в перечень недружественных, могут запретить усыновлять российских детей-сирот и устанавливать опеку над ними. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу России представители различных партий, среди которых ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия – За правду». Законопроект размещен в электронной базе Госдумы в понедельник 1 августа, он доступен здесь.

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается запретить усыновление и передачу под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации».

Согласно законопроекту, запрет может быть снят, если страна будет исключена из списка недружественных.

Напомним, правительство России утвердило список недружественных государств в марте 2022 года. Первоначально в нем было 22 государства. Сейчас в списке 49 стран.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли.