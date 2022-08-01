Умерла Мира Кольцова, худрук ансамбля “Березка”

Мира Кольцова, фото: Михаил Фомичев, ТАСС

Умерла Мира Кольцова, художественный руководитель и главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка". Артистка ушла из жизни сегодня, 1 августа 2022 года, на 84-м году жизни, сообщили РИА Новости в управлении делами президента России.

Кольцова была руководителем коллектива с 1979 года. Управляющий делами Александр Колпаков выразил свои соболезнования родным артистки и участникам ансамбля.

"Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой огромный талант она посвятила прославлению культурных традиций России. Мира Михайловна прикладывала множество усилий для сохранения и творческого развития ансамбля "Березка", который с 2006 года входит в систему управления делами президента Российской Федерации. Уверен, что и в будущем, с нашей поддержкой, будут продолжаться великие русские хореографические традиции прославленного коллектива "Березка", заложенные прославленными балетмейстерами Надеждой Сергеевной Надеждиной и Мирой Михайловной Кольцовой", - отметил Колпаков

Ранее Мира Кольцова дала интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову. Народная артистка, в частности, рассказала, что печалится за сегодняшнюю судьбу Украины. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".