Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей

Владимир Путин Фото: REUTERS

В ядерной войне не может быть победителей, такая война никогда не должна быть развязана, заявил сегодня, 1 августа, президент России Владимир Путин.

Российский лидер направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как страна-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью реализованы и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Соединенными Штатами по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех представителей мирового сообщества", - подчеркнул глава российского государства.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне.

При этом Дональд Трамп считает, что риторика России о ядерном оружии является “неуважением” лидерства США.