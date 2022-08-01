Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сегодня, 1 августа, вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил журналистам его врач Кевин О'Коннор.

Отметим, что Байден, к которому болезнь вернулась спустя несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, где продолжает исполнять свои обязанности главы государства.

"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", - уточняется в сообщении врача.

Ранее сообщалось, что Джо Байден получил два отрицательных результата теста на коронавирусную инфекцию, Белый дом распространил заявление лечащего врача главы государства.

Также стало известно, что заразившийся коронавирусом Байден сильно охрип. Глава Белого дома в ходе совещания по экономическим вопросам говорил немного глухим голосом и кашлял.

Также ранее в Белом доме сообщали, что больной коронавирусом Байден хорошо ест и спит.

Напомним, 21 июля 2022 года Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19.