Путин считает, что все соблюдающие ДНЯО страны должны иметь доступ к мирному атому

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все государства, которые соблюдают требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны обладать правом на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий, Россия готова делиться своим опытом в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

"Убеждены, что все государства, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики", - заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей. РФ выполнила свои обязательства в рамках договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений, подчеркнул президент России.

Напомним, Дональд Трамп считает, что риторика России о ядерном оружии является “неуважением” лидерства США.