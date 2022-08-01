Путин заявил, что обязательства ДНЯО полностью отвечают интересам ядерных и неядерных стран

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по нераспространению, разоружению и мирному использованию атома полностью отвечают интересам и ядерных, и неядерных стран, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 1 августа.

"За более чем полвека своего существования Договор стал одним из важнейших элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности. Предусматриваемые им обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран", - отметил он в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, ведь в ней не может быть победителей. РФ выполнила свои обязательства в рамках договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений, подчеркнул президент России.

Напомним, Дональд Трамп считает, что риторика России о ядерном оружии является “неуважением” лидерства США.