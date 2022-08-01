Трамп озвучил основную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступления в НАТО, заявил бывший глава США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп также подчеркнул, что Украине нужно было отказаться от территориальных притязаний на Крымский полуостров.

"Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, сказав, что не планируют вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться", - отметил экс-глава США.

Как считает Трамп, в актуальной ситуации достигнуть какого-либо соглашения будет намного сложнее, но все равно следует предпринять к этому попытки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.