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Политика1 августа 2022 16:55

Офис Зеленского проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины

Об этом сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Офис Зеленского проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины

Офис Зеленского проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев доложил властям США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил сегодня, 1 августа, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад США в усиление обороноспособности Украины", - сообщил Ермак в своем Телеграм-канале.

Ранее Ермак сообщил, что 1 августа 2022 года представители Украины провели телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Также ранее сообщалось, что США и НАТО поставили Украине 17 тысяч единиц противотанкового оружия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.