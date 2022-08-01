Офис Зеленского проинформировал Белый дом об оборонных нуждах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев доложил властям США о ситуации на фронте и об оборонных нуждах Украины, заявил сегодня, 1 августа, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад США в усиление обороноспособности Украины", - сообщил Ермак в своем Телеграм-канале.

Ранее Ермак сообщил, что 1 августа 2022 года представители Украины провели телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Также ранее сообщалось, что США и НАТО поставили Украине 17 тысяч единиц противотанкового оружия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.